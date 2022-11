Jutta Leerdam pakt goud op 1000 meter na rechtstreeks duel met rivale Miho Takagi

World CupJutta Leerdam heeft goud gepakt op de 1000 meter bij de wereldbeker in Stavanger. De winnares van olympisch zilver op de kilometer versloeg in een rechtstreeks duel olympisch kampioene Miho Takagi. Leerdam won in 1.15,60.

Leerdam schoot weg in de rit tegen Takagi. Ze nam een voorsprong met de opening en had een snellere eerste ronde. Op de laatste kruising wisselde de schaatsster van Jumbo-Visma zelfs voor de Japanse van baan en bleef haar uiteindelijk 0,81 seconde voor. Takagi werd met 1.16,41 derde.

Antoinette Rijpma-De Jong was eerder in een rechtstreeks duel sneller dan landgenote Marit Fledderus. Ze zette met 1.16,94 de tot dan toe beste tijd neer. Min-Sun Kim dook vervolgens ruim onder de tijd van Rijpma-De Jong met 1.15,82. Alleen Leerdam was daarna nog sneller.



Rijpma-De Jong eindigde als vijfde. Fledderus werd zevende met 1.17,17. Michelle de Jong kwam tot 1.17,31 en dat was goed voor de achtste plaats. Isabel Grevelt had eerder op de dag haar debuut gemaakt in de B-groep. Daarin was de 20-jarige schaatsster met 1.17,05 de snelste, waardoor ze volgende week in Heerenveen in de A-groep mag starten.

Nederlanders moeten buigen voor Joran Stolz

Thomas Krol heeft bij de wereldbeker in Stavanger op de 1000 meter genoegen moeten nemen met de vijfde plaats. De olympisch kampioen op de kilometer moest in een rechtstreeks duel zijn meerdere erkennen in de 18-jarige Amerikaan Jordan Stolz, die met 1.08,72 de beste was. Met 1.09,65 was Krol de eerste Nederlander, vlak voor Hein Otterspeer.

Krol kwam vrijdag slechts tot de zestiende tijd op de 1500 meter, die ook werd gewonnen door Stolz. Hij verloor op de kilometer bij de opening en in de eerste ronde tijd op de Amerikaan en kon dat in de slotronde niet meer goedmaken.

Ook Otterspeer kwam er niet aan te pas. De schaatser wist zich nauwelijks te herstellen van een mislukte 500 meter een dag eerder, waar hij door een misslag slechts negentiende werd. Op de 1000 meter werd hij met 1.09,77 zesde.

Stolz doorbrak de Nederlandse heerschappij op de 1000 meter, waar Krol, Otterspeer en landgenoten Kjeld Nuis en Kai Verbij lang de dienst uitmaakten. De Canadees Laurent Dubreuil werd met 1.09,22 tweede. De Japanner Ryota Kojima pakte brons met 1.09,31.

Wesly Dijs zette in de eerste rit een tijd van 1.09,92 neer. Dat bleek uiteindelijk goed voor de negende plaats. Hij was iets sneller dan Joep Wennemars in de rit daarna. Die finishte in 1.09,99 en werd tiende. Louis Hollaar, die eerder op de dag al in actie was gekomen in de halve finales van de massastart, werd door Wennemars geklopt. Met 1.10,91 werd hij twintigste en laatste.

Blondin klopt Schouten en Groenewoud

Ivanie Blondin schreef de eerste massastart in de wereldbeker op haar naam. De Canadese versloeg wereldkampioene Marijke Groenewoud en olympisch kampioene Irene Schouten in de sprint na zestien ronden. Groenewoud werd tweede, Schouten derde.

Schouten en Groenewoud bemoeiden zich in de beginfase niet met de race en er werd afwachtend gereden. Door een tempoversnelling van de Canadese schaatssters ontstond een breuk in het peloton. Groenewoud zat voorin en Schouten moest het gat dichtrijden, waardoor er met nog vier ronden te gaan weer een grote groep was.

Schouten trok vervolgens de sprint aan voor haar landgenote. Groenewoud werd echter in de laatste bocht ingehaald door Blondin, die de twee Nederlandse specialisten voorbleef.

De zege bij de mannen ging verrassend naar de Duitser Felix Rijhnen. Hij nam met de Oostenrijker Gabriel Odor een ruime voorsprong op het peloton, met daarin de Nederlanders Louis Hollaar en Bart Hoolwerf en olympisch kampioen Bart Swings uit België. Alleen de Nederlandse schaatsers, met Hollaar op kop, probeerden het gat dicht te rijden. Ze kregen daarbij geen hulp. Rijhnen klopte Odor en pakte de winst. Hoolwerf won de sprint van het peloton en werd derde.

