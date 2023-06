Jutta Leerdam vertelt over duistere kanten schaatscarrière: ‘Ik word misselijk als ik dit terugzie’

Jutta Leerdam is een van de meest succesvolle Nederlandse schaatssters van de afgelopen jaren. Maar dat het leven van een topsporter lang niet altijd over rozen gaat, weet de 24-jarige Westlandse als geen ander. Zondagavond was ze te gast bij College Tour en sprak ze honderduit over haar eetprobleem, haar duisterste periode in het schaatsen en haar controversiële relatie met Jake Paul.

Leerdam is een opvallende verschijning. Ze neemt geen blad voor de mond en staat graag in de schijnwerpers. Zo vond ze het ook geen enkel probleem om in een interview aan heel Nederland aan te geven dat ze last had van haar ongesteldheid. „Ik ben heel open qua persoon. Mijn hele team weet het als ik ongesteld ben. Elke vrouw heeft dat, dus het is goed als ik het gewoon uitspreek. Ik heb daar onwijs veel reacties op gehad. Ook mensen die dat probleem zelf op de werkvloer hebben. Ik denk dat het bepaalde deuren heeft geopend voor vrouwen.”

De obsessie van Leerdam

Sterker nog, ze is blij dat ze überhaupt weer ongesteld wordt. Er was namelijk een lange periode waarin ze dat niet meer werd en dat had te maken met haar extreme eetpatroon. „Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat ik super gedisciplineerd moest zijn. Dus ik focuste me op zo gezond mogelijk eten. Ik was zo streng voor mezelf en na twee jaar merkte ik dat mijn kracht volledig weg was. Ik was de hele dag met dat spel bezig: kan ik het of kan ik het niet? En dat geeft voldoening als het lukt.”

Jake heeft zichzelf natuurlijk wel op een bepaalde manier neergezet online. Jutta Leerdam

Terwijl ze zelf in de veronderstelling was dat dit voor haar prestaties het beste was, trapte haar lichaam op de rem. „Uiteindelijk ben je de vijand van jezelf. Ik ging steeds slechter schaatsen en ik brak al mijn spieren af. Op een gegeven moment stond ik in de douche en had ik echt plukken haar in mijn handen. Jarenlang werd ik niet ongesteld. Ik wil het geen anorexia noemen, maar het was wel een obsessie. Je lichaam is gewoon zo moe van te weinig voedsel krijgen. Het is gewoon super ongezond.”

Leerdam veranderde haar eetpatroon. Nog altijd streng, maar iets menselijker en de successen volgden snel. Maar lang niet alles is rozengeur en maneschijn. Leerdam blikte in gesprek met Twan Huys aan de hand van beelden terug op de Olympische Spelen van 2022 in Peking, waar ze een zilveren medaille pakte. „Ik word hier heel misselijk van. Ik kijk hier niet fijn op terug. Ik was heel alleen op die Spelen. Ik had geen teamgenoten die zich hadden geplaatst. We waren sowieso al geïsoleerd en ik zat ook in een moeilijke situatie in mijn relatie op dat moment. Ik was heel emotioneel en echt niet gelukkig.”



Jutta Leerdam en relaties

Op dat moment was Leerdam nog samen met haar ex-vriend Koen Verweij. Dat was pas de tweede relatie die ze ooit had. „Ik heb drie vriendjes gehad in totaal. Ik heb nooit het gevoel willen hebben dat iedereen me zomaar kon krijgen. Ik ben daarin misschien wel onbereikbaar, maar dat is wie ik ben.” De relatie met Verweij kwam na ruim vijf jaar ten einde. Nu is ze samen met YouTuber Jake Paul, om wie in het verleden genoeg te doen is geweest.

Volledig scherm Jutta Leerdam en Jake Paul. © YouTube

Die relatie kwam Leerdam dan ook op veel reacties te staan. „Ik ben heel erg verliefd en zit echt op een roze wolk. Vooral mannen delen hun mening via Instagram. Hij heeft zichzelf natuurlijk wel op een bepaalde manier neergezet online. Maar hij is superlief en geen badboy. Er zijn mannen die denken dat ik van hen ben. Dat vind ik wel eng. Dan kunnen ze makkelijk op Jake haten. Ik heb nog nooit een jongen gehad die zo veel respect voor mij heeft.”

Toekomstplannen

De komende jaren hoopt de schaatsster zich vooral nog op haar carrière te focussen. Want de indrukwekkende tijden die ze nu rijdt, moeten nog veel indrukwekkender. „Ik wil richting de mannentijden. Normaal zit er zes seconden tussen de tijden van de mannen en de vrouwen op de 1000 meter. Ik ben dat gat al echt aan het verkleinen en dat moet zo klein mogelijk worden.”

En wat het leven na het schaatsen haar gaat brengen? Ook dat weet de zelfverzekerde Leerdam uiteraard al. „Ik wil heel graag moeder worden. Dat is mijn grootste doel na mijn loopbaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.