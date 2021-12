Kjeld Nuis mag olympische titel op 1000 meter niet verdedigen

Nuis nam het in zijn rit op tegen ploeggenoot Otterspeer. De 32-jarige schaatser van Reggeborgh finishte in 1.07,64 en was daarmee een fractie langzamer dan Otterspeer (1.07,52). Daarna was het afwachten wat de concurrentie deed.



Krol bleek sneller en in de slotrit dook ook Verbij onder de tijden van Otterspeer en Nuis. Voor Otterspeer geen ramp, want als nummer drie mag ook hij in februari naar China voor de Olympische Spelen. Nuis daarentegen was als nummer vier de eerste verliezer.