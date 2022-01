Kjeld Nuis op EK afstanden tegen Kai Verbij op 1000 meter

De uitslagen van het OKT schaatsen én de matrix: wie is zeker van de Spelen en wie zit nog in spanning?

Het olympisch kwalificatietoernooi was voor alle schaats(st)ers het moment van de waarheid. Wie wisten zich te plaatsen voor de Winterspelen van volgend jaar in februari? Bij de mannen zal nog een knoop moeten worden doorgehakt aangezien er tien namen in de matrix staan en er maar negen plaatsen zijn.

30 december