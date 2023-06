KNSB schort omstreden maatregel om buitenlandse schaatsers te weren op

De KNSB had eerder dit voorjaar bekendgemaakt dat het vanaf medio 2024 niet meer wilde toestaan dat buitenlandse schaatsers in de Nederlandse schaatsploegen gebruik konden maken van de door NOC*NSF gefinancierde topsporturen voor de commerciële schaatsploegen. Ook zouden schaatsers van buiten de EU helemaal niet meer welkom zijn bij Nederlandse ploegen. Na overleg met alle betrokken partijen is de maatregel opgeschort tot na de Winterspelen van 2026, meldt technisch directeur Remy de Wit op de website Schaatsen.nl

,,Dat betekent zeker niet dat de discussie over niet-Nederlandse rijders die gebruikmaken van onze topsportfaciliteiten van tafel is”, zegt De Wit. ,,En ons standpunt is evenmin veranderd. Maar we parkeren dit onderwerp, mede doordat me in gesprekken met Team IKO duidelijk is geworden dat die ploeg lange termijncontracten heeft die gestoeld zijn op de aanwezigheid van de Belg Bart Swings. Het zou de Nederlandse rijders ook raken, wanneer je je in deze kwestie heel hard opstelt.”