‘KNSB verzweeg diefstal urinestalen Van Gennip en Visser’

Medewerkers van de schaatsbond vermoedden dat bondsarts Rob Pluijmers iets met de verdwijning te maken had. De KNSB vreesde een dopingschandaal. Dopingonderzoeker Douwe de Boer, destijds stagiair bij het dopinglab, zegt in de krant dat Pluijmers tegen het hoofd van het laboratorium bekend heeft dat hij de koffer gestolen had en in de Waal had gegooid.

Pluijmers was in die tijd werkzaam bij het farmaceutische bedrijf Organon, dat onder meer testosteronpillen produceerde. Volgens De Boer had het dopinglaboratorium kort voor het EK apparatuur aangeschaft waarmee gebruik van het verboden testosteron kon worden aangetoond in de urine. ,,Waarschijnlijk heeft hij geëxperimenteerd met anabole steroïden en werd hij vervolgens heel erg zenuwachtig’’, zegt De Boer in de krant.

Van Gennip en Visser eindigden op het EK als tweede en vierde, hoger dan verwacht. De schaatssters zouden van niets hebben geweten en ontkennen tegenover de Volkskrant ooit doping te hebben gebruikt. ,,Ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken. Ik word nog regelmatig aangesproken over mijn prestaties. Ik zou niet met mezelf kunnen leven als ik die niet op een eerlijke manier had behaald.”



Visser is boos op de KNSB. Zij en Van Gennip werden nooit ingelicht. ,,Dit gaat over iets dat zó onder het kleed is geveegd. Ik vind het onbegrijpelijk dat hier door de bond nooit over is gesproken met ons.”



Visser zegt dat ze destijds wel injecties kreeg met vitaminepreparaten. ,,Een arts is een persoon waar je op moet kunnen vertrouwen. Ik heb niet bewust of onbewust gebruikt.’’