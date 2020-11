LIVE | Kan Koen Verweij sterke sprint vervolg geven op 5000 meter?

Column NK schaatsen is ineens geen selectie­wed­strijd meer, maar een echt Kampioen­schap

30 oktober Columnist Erben Wennemars is blij dat er nu vanwege de coronacrisis eindelijk geen gedoe is in het schaatsen. ,,Op deze manier kan de schaatssport zijn waar ze goed in is: puur vermaak en een inspiratiebron voor alle fans‘’, stelt hij. ,,Dat geeft hoop in deze onzekere tijden.’’