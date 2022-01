LIVE | Scheperkamp grijpt net naast goud, Schouten en Groenewoud rijden massastart

VIDEO Wüst gaat voor vijfde olympische medaille op 1500 meter, ook De Jong en Groenewoud pakken ticket

Ireen Wüst heeft zich bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf geplaatst voor de 1500 meter op de Spelen in Peking. De 35-jarige schaatsster van Reggeborgh werd op de 1500 meter tweede in 1.53,88. De zege ging in 1.53,62 naar Antoinette de Jong, die samen met Wüst en Marijke Groenewoud de olympische startbewijzen pakte.

