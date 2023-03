LIVE WK afstanden | Stolz voltooit WK-hattrick op schaatsmijl, zilver voor Nuis, brons Krol

De vierde en laatste dag van de WK afstanden in Thialf is aangebroken. Op de 1500 meter voltooide Jordan Stolz een hattrick. Kjeld Nuis pakte zilver, Thomas Krol brons. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.