Liverpool voert druk op Manchester City verder op na jubileumtreffer Salah

Irene Schouten over WK allround: 'Mensen vroegen wel, waarom ga je er nog heen?'

Ze vindt zichzelf geen grote favoriete voor de wereldtitel allround, al is Irene Schouten de enige deelneemster die in Peking drie keer olympisch goud haalde. In Hamar is de grote vraag: hoelang blijft de adrenaline werken, die inmiddels al vijf weken in haar lijf zit?

5 maart