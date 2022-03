Nieuwe Oekraïense KNSB-bondscoach wil liefst nu aan de slag: ‘Maar één man is mijn moederland aan het verwoesten’

De 38-jarige Savchenko was gespecialiseerd in het paarrijden. Ze veroverde vier Europese titels en zes wereldtitels. Hoogtepunt in haar loopbaan was het olympisch goud dat ze in 2018 won met haar Franse partner Bruno Massot. Bij eerdere Spelen veroverde ze tweemaal brons.

Quote Deze oorlog heeft een grote impact op het Oekraïense volk en op mijn familie Aljona Savchenko ,,Wij zijn trots dat Aljona voor ons gekozen heeft. Zij zal met haar schat aan internationale ervaring de kwaliteit van onze beste kunstrijders samen met de coaches bij onze verenigingen voor talentontwikkeling stevig kunnen verbeteren”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. ,,De zoektocht naar de beste bondscoach duurde langer dan we hadden gewild. De animo voor deze functie was groot, maar zorgvuldigheid stond bij ons voorop.”



Nederland was op de Spelen van Peking met Lindsay van Zundert voor het eerst in 46 jaar weer vertegenwoordigd in het kunstrijden. Op de WK van deze maand in Montpellier komen naast Van Zundert ook de paarrijders Michel Tsiba en Daria Danilova in actie.

Het is nog niet bekend welke kunstrijders aansluiten bij het Nationaal Trainingscentrum in Heerenveen. ,,De animo onder de potentiële deelnemers was groot”, zegt De Wit. ,,Maar iedereen wilde weten: wie wordt de bondscoach? En hoe gaat het programma eruitzien?”

Savchenko, die sinds 2003 uitkwam voor Duitsland, werd na het beëindigen van haar carrière in 2018 coach. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat Aljona zowel bij de paren als individuele rijders van grote meerwaarde zal zijn”, zegt De Wit. De bondscoach verhuist van Duitsland naar Friesland. Wanneer dat precies gebeurt, hangt mede af van de oorlog in Oekraïne, waar haar familie woont.

,,Liefst zou ik morgen aan de slag gaan, want ik vind het een grote uitdaging om het kunstrijden in Nederland naar een hoger niveau te brengen”, zegt Savchenko. ,,Maar er is een oorlog gaande, één man is mijn moederland aan het verwoesten. Deze oorlog heeft een grote impact op het Oekraïense volk en op mijn familie. Mijn ouders verblijven nu veilig bij mij, maar mijn drie broers zijn nog daar en over hen maak ik me veel zorgen.”