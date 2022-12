Nooit reed ze een ‘5’, nu heeft Marijke Groenewoud een hele snelle nodig

Allesbehal­ve geweldig uitzicht voor schaatsers: ‘Eerlijk gezegd vind ik die kalender helemaal niks’

Jutta Leerdam straalde eindelijk eens in de wereldbeker, Patrick Roest reed ook naar de winst. Verder was de Nederlandse opbrengst in Stavanger karig. Al worden aan zo’n eerste wereldbekerweekeinde weinig verregaande conclusies verbonden. ,,Eerlijk gezegd vind ik die kalender helemaal niks.”

