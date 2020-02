Nuis haalt snoeihard uit naar Russen: ‘Schandalig, waar gaat het over?’

Wüst vol vertrouwen na eerste dag: ‘Het wordt spannend’

16:40 ,,Het werd spannend, onwijs spannend”, zegt Ireen Wüst in Hamar over de eerste twee afstanden van het WK allround. ,,Maar ik sta aan de goede kant van de streep. Dan is het leuker als het spannend is dan andersom. Ik kijk wel uit naar de dag van morgen, ik heb er wel zin in. Als de 3000 meter zo goed gaat, heb ik ook vertrouwen in de 1500 meter en zelfs wel een beetje in de 5000 meter.”