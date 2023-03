Oud-atleet Michel Butter performance coach bij Team Novus: ‘Dat ik zelf nooit geschaatst heb, is niet zo relevant’

De laatste keer dat Michel Butter (37) zelf op twee ijzers stond, was op zijn dertiende. En toch loopt de ex-marathontopper nu door schaatstempel Thialf rond met een zwarte hoodie van Team Novus. Bij het internationale schaatsgezelschap van trainer Daniel Greig is Butter sinds vorig jaar oktober actief als performance coach. ,,Dat ik zelf nooit geschaatst heb, is niet zo relevant. Het draait hier ook om bewegen, om fysieke en mentale dingen, om training, rust, herstel en een juiste topsport omgeving creëren”, zegt Butter.

Jarenlang telde maar één ding: zelf beter en sneller worden. Maar na zijn afscheid als topsporter besloot Michel Butter dat hij nog meer uit de sportwereld wilde halen. Meer met coaching doen, zijn kennis en expertise inzetten. Eerst met TwoZeroNine, het bedrijf in persoonlijke hardloopbegeleiding dat hij samen opzette met zijn coach Guido Hartensveld. En toen afgelopen oktober een fysiotherapeut hem benaderde voor een schaatsavontuur, hapte Butter meteen toe. ,,Omdat Team Novus bewust iemand zocht van buiten het schaatsen, met een frisse blik. En dat is precies hoe ik er ook in sta, er moet veel meer kruisbestuiving zijn tussen verschillende sporten.”

De Australische coach Greig, die met Team Novus het voormalige WorldStream nieuw leven inblies, won zelf brons op het WK sprint van 2014 in Nagano. Hij reed voor het Nederlandse APPM en Team Beslist.nl, weet dat het conservatieve wereldje waarschijnlijk niet meteen zal begrijpen wat een ex-atleet als Butter toe kan voegen. ,,Maar dat interesseert me helemaal niks. Schaatsen is nog steeds een onderontwikkelde sport, wat mij betreft. Dat heeft iemand als Nils van der Poel duidelijk laten zien door een paar jaar weg te stappen en met de kennis van andere sporten terug op het ijs iedereen aan barrels te rijden”, aldus Greig.

,,Dat was wel een signaal voor mij, dat we misschien eens meer moeten kijken naar invloed van buitenaf. Zo kwam ik bij Michel uit, want het lopen van marathons is een zéér ontwikkelde sport. Schaatsen is nog lang niet zo ver. Daar blijven ze te veel in het eigen coconnetje.”

Die indruk heeft Butter ook, al blijft hij voorzichtig. ,,Waar ik een beetje voor wil waken, is dat iedereen denkt dat ik wel even kom vertellen hoe het werkt. Het is meer dat het volgens mij helemaal geen kwaad kan om eens met een ander perspectief naar dingen te kijken.”

De nadruk ligt bij Team Novus - een internationaal gezelschap met de Oostenrijkse Vanessa Herzog, de Belgen Mathias Vosté en Sandrine Tas, de Britse Cornelius Kersten en Elia Smeding en de Nederlandse Thomas Geerdinck, Naomi Verkerk en Dione Voskamp - nadrukkelijk op remote training, zoals wielerploegen ook werken. Butter: ,,Niet het gecentraliseerde model van trainen zoals de meeste ploegen nu doen, maar decentralisatie, zelfverantwoordelijkheid. Eigenaarschap, daar hameren we bij de schaatsers op.”