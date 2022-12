Patrick Roest wint NK allround met winst op alle afstanden: ‘Ik probeer er altijd wat moois van te maken’

Beau Snellink eindigde als tweede op het NK allround. Hij passeerde in een nieuw persoonlijk record van 12.52,51 Jordy van Workum en titelverdediger Marcel Bosker in het klassement. Bosker eindigde door 13.12,72 te rijden als derde in het eindklassement en kan zich net als Roest en Snellink gaan opmaken voor het EK dat 7 en 8 januari wordt verreden in het Noorse Hamar.

Van Workum, voor de 10 kilometer de nummer twee in het klassement, moest veel sneller schaatsen dan hij ooit had gereden om een kans te maken op de derde plaats in het eindklassement. Zijn nieuwe persoonlijk record van 13.25,20 was daarvoor niet genoeg.

Roest: ‘Ik probeer er altijd wat moois van te maken’

Roest was blij dat hij ook de laatste afstand nog had gewonnen door de knappe tijd van Beau Snellink te kloppen. ,,De eerste vijf kilometer heb ik nog wel met de handrem erop gereden, maar daarna had ik in de gaten dat ik de tijd van Beau nog wel kon pakken en toen ben ik toch nog voluit gegaan in die laatste vijf kilometer. Nee, makkelijk is het zeker niet. Het doet altijd wel pijn natuurlijk. Ik ben nu zeker wel moe hoor, maar misschien is het de adrenaline waardoor ik nog zo makkelijk praat", zei Roest een paar minuten nadat hij de 10 kilometer had geschaatst.



,,Het helpt ook zeker dat het publiek hier zo enorm meeleeft. Ik probeer er altijd iets moois van te maken. Als zij zo juichen krijg je genoeg energie om nog door te gaan. Ik wist wel dat dit de lastigste afstand zou zijn om te winnen. Beau Snellink rijdt gewoon heel hard op deze afstand, dus ik moest echt alles geven. Het is voor mij nu de taak om zo snel mogelijk te herstellen en dan zo sterk mogelijk weer aan de start te verschijnen op het EK allround in Hamar", zegt Roest over het EK dat op 7 en 8 januari wordt verreden.