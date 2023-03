Patrick Roest ziet zieke concurrent Sander Eitrem afhaken voor 5000 meter WK

Roest zit met Bart Swings in de negende rit van de 5000 meter, waarvan de eerste rit rond 19.35 uur in Heerenveen op het programma staat. Eitrem zou in de rit ervoor rijden tegen de Italiaan Davide Ghiotto, die dit seizoen ook van Roest won op deze afstand. Marcel Bosker zit in de derde rit met de Italiaan Andrea Giovannini. Jorrit Bergsma neemt het een rit later op tegen de Duitser Felix Rijhnen.