Piepjonge Noor Sander Eitrem verrast op 5.000 meter en brengt spanning in EK allround terug

Merijn Scheper­kamp kroont zich tot Europees kampioen sprint, zilver voor Otterspeer

Merijn Scheperkamp heeft zich gekroond tot Europees kampioen sprint op het EK in Noorwegen. In de afsluitende 1000 meter was een tweede tijd voor Scheperkamp genoeg voor de titel. Hein Otterspeer was de snelste op de laatste afstand, maar had na zijn foutjes van gisteren al een achterstand. Otterspeer pakt wel het zilver.

17:13