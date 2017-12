Ronald Mulder wint 500 meter, Verbij en Smeekens gaan mee

Het was vooraf aangekondigd, en dat bleek het uiteindelijk ook te zijn: een waar slagveld in Thialf. Nederlands kampioen Dai Dai Ntab was de grote verliezer van de avond. Hij ging in zijn rit tegen ploeggenoot Verbij twee keer vals van start, waardoor hij tegen diskwalificatie aanliep. Alleen rijdend wist de kopman van Team Plantina zich toch nog te kwalificeren.



,,Ik ben boos op mezelf'', sprak een ontgoochelde Ntab. ,,Ik sta gewoon twee keer niet stil. Maar de starter wachtte wel erg lang. Ik heb mijn excuses aangeboden aan Kai, want drie keer starten is ook klote. Geen idee hoe ik dit moet gaan verwerken. Dat zal wel een jaartje duren. Eerst m'n vriendin maar eens opzoeken...''



Olympisch kampioen Michel Mulder (zesde in 34,98) redde het evenmin. De jaren sinds zijn gouden medaille verliepen moeizaam en kenden diepe dalen. Dit mondt nu uit in het niet kunnen verdedigen van zijn titel. Ook Hein Otterspeer, bezig aan een sterke fase van zijn loopbaan, kwam net tekort. Hij is echter ook kanshebber om zich te plaatsen op de 1000 meter.



Uitslag 500 meter

1. Ronald Mulder * 34,49

2. Kai Verbij * 34,81

3. Jan Smeekens 34,87

4. Hein Otterspeer 34,91

5. Kjeld Nuis 34,94

6. Michel Mulder 34,98

7. Jesper Hospes 35,32

8. Aron Romeijn 35,35

Dai Dai Ntab - diskwalificatie

* geplaatst voor de Spelen



