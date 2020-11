Saillante afmelding: géén NK sprint voor Jorien ter Mors

De dertigjarige schaatsster ging dinsdag tijdens de warming-up voor een training door haar enkel. Gisteren was ze voor het eerst pijnvrij en stapte ze in de middag voor het eerst weer op het ijs. ,,Om te testen of het kon”, zegt haar trainer Martin ten Hove. ,,Ze heeft snelheidswerk gedaan, alles om te kijken of ze zou kunnen rijden dit weekeinde. Dat ging goed, in de avond ging het ook nog goed, maar daarna kwam er toch een reactie in haar enkel en is in overleg met de medische staf besloten om ons terug te trekken.”

De afmelding valt zwaar bij Ter Mors, die via haar team laat weten: ,,Ik vind het een ongelofelijke domper dat ik dit weekeinde niet kan deelnemen, want ik had echt mijn zinnen gezet op dit NK sprint”, aldus Ter Mors, drievoudig Olympisch kampioen. ,,Het is vreselijk frustrerend, maar mijn enkel doet nu gewoon te veel pijn om dit weekeinde hard te schaatsen.”

Beladen

Het afzeggen van Ter Mors, een van de podiumfavorieten, is enigszins beladen. Afgelopen week kreeg ze veel kritiek nadat ze tijdens het NK allround besloot om de afsluitende 5000 meter niet te rijden en uit het titeltoernooi te stappen. Ze was op dat moment klassementsleider.

Onder meer analist Erben Wennemars haalde daarop fel uit. ,Je moet gewoon rijden. Zelfs freewheelend word je dan nog derde, maar stoppen als klassementsleider slaat nergens op”, zei hij. Op social media kreeg Ter Mors in de dagen die volgden ook de nodige verwensingen naar haar hoofd. De afgelopen jaren laten schaatstoppers de allround en sprint-NK’s vaker aan zich voorbij gaan, omdat het niet past in hun ideale voorbereiding op het verdere seizoen.



Ter Mors, specialiste op de 1000 en 1500 meter, de afstanden waarop ze olympisch goud pakte, zag de afsluitende afstand als een te zware belasting, mede met het oog op het NK sprint van dit weekeinde, ook met de wisselvallige voorgaande periode in het achterhoofd.

Ter Mors stond al eens een jaar langs de kant met ‘overreachting’, overbelasting van haar lijf. De afgelopen jaren kampte ze met een hardnekkige knieblessure, pas sinds deze zomer kan ze zonder problemen trainen.

Zelf reageerde Ter Mors vorige week, na haar afzegging nog nuchter, in de overtuiging dat ze deed wat het beste was voor haar lijf, met de rest van het seizoen en de Winterspelen van volgend jaar in haar achterhoofd. ,,Het is goed zo. Ik heb gedaan wat ik wilde, die trainingsprikkel gepakt, drie goede races gereden en daar wil ik het mee afsluiten. Je moet een keuze maken waar je zelf achter staat en dat doe ik gewoon.’’

Ten Hove: ,,Maar juist daarom wilde ze dit weekeinde laten zien dat haar keuze de juiste was. Ze baalt er ontzettend van dat het niet kan.”