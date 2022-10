Schulting snelt in eerste wereldbeker shorttrack meteen naar goud

interview Jutta Leerdam over breuk met Koen Verweij: ‘Moeilijk als in olympisch seizoen ook je relatie niet lekker gaat’

Uit niets blijkt dat Jutta Leerdam als nieuw boegbeeld van schaatsploeg Jumbo-Visma nog zoekende is. Op de teampresentatie sprak ze honderduit over leiderschap, druk, de aandacht van Jac Orie, het einde van haar relatie met Koen Verweij en zelfvertrouwen. ,,Ik neem Ireen Wüst als voorbeeld. Ik wil no matter what presteren.”

29 september