Sensationele Jordan Stolz voltooit unieke WK-hattrick op schaatsmijl, zilver Kjeld Nuis, brons Thomas Krol

Sinds 2017 domineerde Nederland op de schaatsmijl, ook wel het ‘koningsnummer’ genoemd. Nuis kroonde zich tot wereldkampioen in 2017 en 2020 én werd twee keer op rij olympisch kampioen (2018 en 2022). Krol greep de wereldtitel in 2019 en 2021.

Stolz kwam in de voorlaatste rit tegen de Japanner Kazuya Yamada tot een tijd van 1.43,59 en dook daarmee onder de tot dan toe beste tijd van 1.44,30, die titelverdediger Krol eerder had neergezet.



Nuis zat in de rit erna tegen de Canadees Connor Howe lang onder de tussentijden van Stolz maar verloor het in de slotronde. Met 1.43,82 werd hij tweede. Voor Krol, gisteren op de 1000 meter nog goed voor de zilveren plak, restte brons. Wesly Dijs werd met 1.44,59 vierde en viel net naast het podium.