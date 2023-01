Shorttrack is een attractie rijker met ‘hypermobiele’ tacticus Jens van 't Wout

Eerste of vijftiende titel, Van ’t Wout en Schulting zijn even blij: ‘Er viel een last van mijn schouders’

Drie Europese titels, een zilveren en een bronzen medaille. Dat was de rijke oogst van de eerste finaledag op het EK shorttrack in Gdansk. Suzanne Schulting staat nog altijd op eenzame hoogte bij de vrouwen, Jens van ’t Wout bevestigde zijn internationale doorbraak. ,,Er viel een last van mijn schouders.”

14 januari