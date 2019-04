Sjinkie Knegt: Of ik überhaupt nog kan schaatsen weet ik niet

Door Rik Spekenbrink



Op een persconferentie van Icederby, een nieuwe schaatswedstrijd tussen schaatsers en shorttrackers, in Almere zei Knegt zich momenteel geen topsporter te voelen. Hij fietst drie kwartier per dag, indoor, en doet aan lichte krachttraining. ,,Maar dat mag de naam krachttraining eigenlijk niet dragen.”



Shorttracker Knegt (29) liep in januari van dit jaar ernstige brandwonden op bij een ongeluk met zijn open haard. Na een huidtransplantatie en zeven weken in het ziekenhuis mocht de Fries eind februari thuis verder herstellen. Dat gaat volgens schema. ,,Maar mijn conditie is ruk. Logisch natuurlijk.” Knegt moet, geheel tegen zijn natuur in, waken voor overhaasten. ,,Dan ik 10 stappen vooruit en daarna meteen 11 achteruit. Dat schiet niet op. Als ik te hard of lang train, lopen de bloedvaten in de nieuwe huid vol met bloed en vocht, dat doet pijn. De huid kan ook loslaten en helemaal zwart worden. Om de huid zo goed mogelijk te laten herstellen draag ik 24 uur per dag drukkleding op mijn benen.”