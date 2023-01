Suzanne Schulting en Jens van ‘t Wout knallen op 1500 meter naar goud bij EK shorttrack

Het was vanmiddag Oranje boven bij de EK shorttrack in het Poolse Gdansk. Na het goud voor titelverdedigster Suzanne Schulting op de 1500 meter, volgde Jens van ‘t Wout bij de mannen haar spoor.

Voor Schulting was het haar eerste titel in Polen. Ze bleef de Belgische Hanne Desmet net voor. Het brons was voor de Duitse Anna Seidel. Schulting was bij de laatste EK, twee jaar geleden, de sterkste op alle afstanden terwijl ze ook de allroundtitel veroverde. De meerkamp is door de internationale schaatsunie ISU afgeschaft waardoor er in Gdansk individueel alleen afstandstitels te veroveren zijn.

Schulting sprak bij de NOS van een ‘lekkere start’. Ze streeft in Gdansk naar winst op alle afstanden en op de aflossing. ,,Mijn grootste tegenstander op de 1500 meter was mijn teamgenote Desmet. Ik weet dat ze sterk is en hard kan doorrijden. Het ging erom het slim te spelen. Dat is gelukt”, concludeerde Schulting, die haar ambities duidelijk uitsprak na een zege die millimeterwerk bleek. ,,Ik wil laten zien dat ik de beste van Europa ben. Dat is geen 1-2-3'tje, maar dat maakt deze sport ook zo mooi.”

Selma Poutsma eindigde in de B-finale als eerste, als achtste in totaal. Ze kwam in haar halve finale ten val, terwijl Xandra Velzeboer een straf kreeg na een botsing met de Duitse Anna Seidel. Velzeboer was vrijdag op de 500 meter, de afstand waarop ze wereldkampioen is, al tegen een diskwalificatie aan gelopen na een valse start.

Jens van ‘t Wout

Jens van ‘t Wout volgde het spoor van Schulting. Hij passeerde op de 1500 meter net voor de finish de Belg Stijn Desmet. Ook het brons ging naar Nederland: Friso Emons pakte die medaille. Itzhak de Laat was eerder gestrand in de halve finales. Van 't Wout won begin december in Almaty (Kazachstan) de 1000 meter en was daarvoor al succesvol geweest in Salt Lake City met winst op de 500 en 1500 meter.

Jens van 't Wout klopt Stijn Desmet op de finish.