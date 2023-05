Suzanne Schulting last rustperiode in: ‘Iedereen weet dat dit moeilijk voor me is’

Olympisch shorttrackkampioene Suzanne Schulting (25) neemt voorlopig rust en gaat individueel, buiten de nationale selectie om, toewerken naar het nieuwe seizoen. Ze hoopt daarbij haar balans te hervinden in wat ze fysiek en mentaal aan kan, zo stelt de KNSB in een persbericht.

,,Iedereen die mij kent weet dat dit heel moeilijk voor me is”, vertelt Schulting. ,,De afgelopen zeven jaar ben ik bijna dagelijks tot het uiterste gegaan. Dat heeft me heel veel moois gebracht, maar het heeft ook heel veel van me gevergd. Het is nu echt tijd om de batterij helemaal op te laden voordat ik weer volle bak aan de slag ga zoals ik gewend was.”

,,Iedereen heeft bij dat WK kunnen zien wat met Suzanne gebeurde. Ze leverde daar prima prestaties, maar die moesten echt uit haar reserves komen”, aldus Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. ,,Dat is reden voor ons geweest om heel goed te kijken hoe Suzanne er nu zowel fysiek als mentaal voor staat. Er zijn ook medische onderzoeken gedaan en de conclusie die we hier gezamenlijk uit trekken is dat Suzanne zich in eigen tempo, apart van het team gaat voorbereiden op het nieuwe seizoen.”

In maart, na de finale op de 1000 meter van het WK shorttrack, gaf Schulting al aan ‘helemaal kapot’ te zijn. Ze pakte in Seoul wel het goud op de 1500 meter, maar kwam in de finale op de 1000 meter niet verder dan de vierde plek. ,,Ik was gewoon niet beter dan dit”, zei Schulting destijds met natte ogen. ,,Ik kan niet boos worden. Ik ben nog nooit zo leeg geweest, ben tot op bot toe helemaal kapot. Ik heb niks meer in mijn lijf zitten.”

Suzanne Schulting

De KNSB meldt dat Schulting rust zal nemen en aangepast zal trainen, ‘in haar eigen omgeving en in het tempo dat ze aan kan’. De kans is volgens de bond daardoor aanwezig dat Schulting hierdoor de eerste reeks World Cups in oktober, die worden verreden in het Canadese Montreál, moet laten schieten.

De 25-jarige Schulting heeft op haar palmares maar liefst zes Olympische medailles staan, waarvan drie gouden. De eerste daarvan pakte ze in 2018 tijdens de Winterspelen in, de andere twee op Winterspelen van Peking in 2022. Verder is ze Schulting meervoudig wereld- en Europees kampioen.

Kerstholt

Afgelopen seizoen kreeg Schulting voor het eerst te maken met Niels Kerstholt als bondscoach. Ze uitte verschillende keren openlijk haar twijfels over de aanpak van de opvolger van Jeroen Otter, ook nog in aanloop naar de WK.

