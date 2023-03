Suzanne Schulting wereldkampioen op 1500 meter: ‘In hol van de leeuw de olympisch kampioene verslagen!’

WK ShorttrackSuzanne Schulting heeft bij de WK shorttrack in Seoel de wereldtitel veroverd op de 1500 meter. De 25-jarige shorttrackster bleef in een bloedstollende finale titelverdedigster Choi Min-jeong uit Zuid-Korea en Kim Boutin uit Canada voor. Bij de mannen vielen Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout buiten de medailles met respectievelijk plek vijf en vier.

Het is voor Schulting de tweede wereldtitel op de 1500 meter. Bij de WK in 2021 in Dordrecht pakte ze het goud op alle afstanden. Vorig jaar miste Schulting de WK in Canada door een coronabesmetting. Selma Poutsma en Michelle Velzeboer werden in Seoel eerder al uitgeschakeld in de halve finales.

Na afloop was Schulting uitzinnig van vreugde en hetzelfde gold voor bondscoach Niels Kerstholt. De aanloop naar de WK verliep immers enigszins tumultueus. Er was stevige kritiek van Sjinkie Knegt op de bondscoach en Schulting erkende in wat mildere bewoordingen dat ze ook nog niet honderd procent vertrouwen had in een wereldtitel. ,,Ik miste een ‘sparkle’ en een ‘snap’. Met die vorm word ik geen wereldkampioen", zei Schulting. Toen Schulting als eerste over de streep kwam in Seoul was de vreugde-explosie dan ook enorm bij de shorttrackster en de coach, die elkaar in de armen vielen.

Quote Toen die Koreaanse werd voorge­steld werd iedereen helemaal gek, gelukkiger kun je mij dan niet maken Suzanne Schulting

,,Dit is zo focking vet, bizar", zo zei Schulting bij de NOS. ,,In het hol van de leeuw de olympisch kampioene verslagen! Op deze afstand wist ik dat het echt moeilijk zou worden, zo veel potentiële schaatssters die konden winnen. Ik ook en ik heb het gedaan.”

Door rust en zelfvertrouwen heeft Schulting gewonnen, zo dacht ze. ,,Toen die Koreaanse werd voorgesteld werd iedereen helemaal gek, gelukkiger kun je mij dan niet maken. Ik heb deze week zo genoten. De sfeer in het team is fantastisch", zei Schulting, die vooraf voorzichtiger was met haar voorspellingen dan normaal gesproken. ,,Af en toe moet je proberen te nuanceren, want de druk heeft de afgelopen jaren er flink op gezeten. Dus ik heb geprobeerd mezelf rustiger te houden. Of de druk er nu af is? De grootste druk wel, op de 500 meter valt voor mij alleen nog iets te winnen.”

Volledig scherm Suzanne Schulting valt bondscoach Niels Kerstholt (midden) in de armen na de winst. © REUTERS

Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout

Waar de vreugde bij Schulting enorm was, daar was er teleurstelling bij Knegt en Van 't Wout. Zij speelden in de finale van de 1500 meter nauwelijks een rol. Van 't Wout werd in eerste instantie vijfde en Knegt zesde, maar omdat de Canadees Steven Dubois werd bestraft schoven beide Nederlanders een plekje op. Ook dat was niet voldoende voor eremetaal.

Quote Je hoopt op meer chaos en die bleef uit. Punt Sjinkie Knegt

Vooral voor Van 't Wout waren de druiven zuur. Door een beuk van Dubois viel hij terug naar plek zes: ,,Je weet nooit hoe het afgelopen is anders, maar door hem ging ik naar zes. Het had heel anders af kunnen lopen. Ik was nog helemaal niet verzuurd en had nog heel veel over. Hier valt niets over te analyseren, dit is gewoon pech", zei hij bij de NOS.

Knegt was content met zijn vijfde plek: ,,Je hoopt op meer chaos en die bleef uit. Punt", zo analyseerde hij. ,,Chaos, dat vind ik mooi en soms kan ik dan profiteren. Mooi dat deze finale clean was, maar niet voor mij. Anders kan je soms van dingetjes profiteren, nu lukte dat niet. Maar ik heb een goede halve finale gereden, daar was ik superblij mee. Het is wat het is, ik ben tevreden met de vijfde plek.”

