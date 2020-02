Sven Kramer beleeft ‘heftige tijd’ en houdt WK voor gezien

VideoSven Kramer heeft zich afgemeld voor de tweede dag van de WK allround in Hamar. Kramer stond na twee afstanden slechts twaalfde in het klassement. De negenvoudige wereldkampioen eindigde op de 500 meter als negentiende en op de 5000 meter als negende. Nooit eerder in zijn lange loopbaan begon hij zó slecht aan het WK allround.

Quote Ik begrijp dat er wordt gespecu­leerd Met pijn in zijn grote schaatshart houdt Kramer de WK dan ook voor gezien. ,,Het is een heftige tijd, als sportman wil je natuurlijk alles rijden, soms ook misschien tegen beter weten in. Het is gewoon soms te veel, ook voor Sven Kramer”, zei de 33-jarige Fries in zijn Noorse hotel. Zijn seizoen is nu voorbij, aangezien hij zich voor de wereldbekerfinale komend weekeinde in Heerenveen niet heeft geplaatst.



,,Natuurlijk heb ik in de afgelopen dagen soms gedacht: ‘waarom ben ik hier’? Maar je traint niet al die jaren voor slechts een paar wedstrijden. Ik rijd voor mijn gevoel toch al te weinig, door omstandigheden”, doelde hij op zijn kwetsbare rug. ,,Ik heb vooraf een afweging gemaakt en gezegd: ‘oké, we gaan erheen en dan moet je ook de knop omzetten.”

Volledig scherm Sven Kramer. © ANP

Kramer stond na twee afstanden slechts twaalfde in het klassement. Hij liet in de aanloop van de WK weten dat hij er met zijn hoofd eigenlijk helemaal niet bij was vanwege gezondheidsproblemen in de familie.

,,Daar ga ik ook nu verder niet op in. Ik begrijp dat er daardoor wordt gespeculeerd. Het gaat echter niet om mij. De mensen om me heen hebben er niet voor gekozen om een beroemde sportman in de familie te hebben.”

Kramer: “Twee weken geleden reed ik nog een fantastische vijf kilometer. Dat is ook niet weg, maar het staat onder druk nu. Als je vermoeid bent en je hebt het moeilijk, dan wegen de fysieke ongemakken tien keer zwaarder. Dan wordt het een optelsom en dat is jammer. Dat is moeilijk te accepteren.”

Opluchting, maar niet leuk

Kramer gaf aan dat hij zelf in eerste instantie nog niet aan een afmelding voor de tweede WK-dag had gedacht. ,,Soms is het fijn als je in bescherming wordt genomen door je team. Dat is net gebeurd en ergens voelt het als een soort opluchting ofzo, maar leuk is het niet.”

Kramer heeft er geen spijt van dat hij ondanks een heel zware en emotionele week aan het avontuur in Hamar is begonnen. ,,Achteraf kun je zeggen dat ik het niet had moeten doen, maar zo zit ik niet in elkaar. Als je ergens voor kiest, dan kies je ervoor, met z’n allen. En dan gaan we ervoor en soms pakt het minder goed uit.”

Volledig scherm Sven Kramer. © ANP

Volledig scherm Sven Kramer. © BSR Agency