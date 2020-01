Visser prolongeert EK-titel op 3000 meter met indrukwekkende tijd

Esmee Visser heeft bij de EK afstanden in Heerenveen haar Europese titel op de 3000 meter geprolongeerd. Ze reed met 3.59,15 de beste tijd. De Russin Natalia Voronina eindigde op ruime afstand als tweede in 4.01,66. De Italiaanse Francesca Lollobrigida pakte brons met een persoonlijk record van 4.01,66.

Carlijn Achtereekte deed een moedige aanval op de leidende tijd van Visser, maar ging in de laatste twee ronden kapot. De olympisch kampioene op dit onderdeel finishte in 4.02,19, goed voor de vijfde plek. Irene Schouten eindigde met een tijd van 4.04,48 op de zevende plaats.

Wereldkampioene Martina Sablikova uit Tsjechië moest genoegen nemen met de vierde plek (4.01,96).

Visser, olympisch kampioene op de 5000 meter, was al in de derde rit aan de beurt. De 23-jarige stayer van Team TalentNED zat vroeg in het schema, omdat ze dit seizoen in de wereldbeker op de lange afstanden nogal teleurstelde. Met de vijfde en de negende plaats op de 3000 meter en de vierde plek op de 5000 meter bleef Visser onder haar normale niveau. Ze liet meer dan eens weten dat ze last had van de prestatiedruk als olympisch, Europees en Nederlands kampioene.

In Thialf mocht Visser zaterdag een tijd neerzetten, iets wat ze vooralsnog veel liever doet dan zich in de laatste rit te richten op de leidende tijd. Dankzij een stabiele race met zes rondjes van circa 31 seconden en een iets mindere slotronde van 32,0 reed ze haar beste tijd tot dusver van het seizoen. Eind vorige maand veroverde Visser in Thialf de Nederlandse titel met een tijd van 4.01,29. Begin november bleef ze bij de wereldbekerkwalificatie in Heerenveen als winnares net steken boven de 4 minuten (4.00,27).

Geen piekmoment

Visser veroverde twee jaar geleden bij de eerste editie van de EK afstanden in Rusland vrijwel uit het ‘niets’ de Europese titel op de 3000 meter. ,,Dat goud kwam totaal onverwacht”, erkende de 23-jarige schaatstroef van TalentNED na haar glorieuze titelprolongatie in Thialf.

,,In 2018 deden in verband met de naderende Winterspelen weinig toppers mee, ook niet uit Nederland. Deze tweede Europese titel sla ik daarom hoger aan. Ik ben blij en opgelucht, dat ik het gered heb. Ik heb echt het gevoel dat ik mijn titel goed heb verdedigd.”

Visser reed voor de tweede keer in haar loopbaan onder de 4 minuten (3.59,15). Haar persoonlijke record van 3.54,02 reed ze vorige winter op hoogte in de Verenigde Staten. ,,Deze EK afstanden waren voor mij geen piekmoment. Het was een tussenstation op weg naar de WK afstanden komende maand in Salt Lake City. Daardoor zat er voor mij ook minder druk op. Ik reed mijn race zoals ik wel vaker op de training laat zien. Die ontspanning heb ik kennelijk nodig om een toptijd neer te zetten.”

Visser kan komende week op Lanzarote even nagenieten van haar Europese succes. ,,Even zen worden en de zon voelen”, sprak ze lachend. ,,Maar natuurlijk ook trainen op de fiets. Vanaf nu staat alles in het teken van de WK in Salt Lake City. Ik sta er, denk ik, goed voor.”