Visser stunt met goud op 3000 meter bij EK afstanden

'Geschorste' nummer 2 Tumolero wint 5000 meter, brons voor 20-jarige Bosker

17:52 Marcel Bosker heeft op de Europese Kampioenschappen afstanden in Kolomna brons veroverd op de 5000 meter. De 20-jarige Nederlander deed dat in 6.20,44. De Europese titel was voor de Italiaan Nicola Tumolero in 6.16,84, zilver voor de veelbesproken Rus Aleksandr Roemjantsev 6.18,13.