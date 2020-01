Wüst maakt favorietenrol waar: Europese titel op 1500 meter

Ireen Wüst heeft voor de eerste keer in haar glanzende schaatsloopbaan de Europese titel op de 1500 meter veroverd. De olympisch en wereldkampioene op deze afstand zegevierde in Heerenveen in een tijd van 1.54,88.

De Russin Jevgeniia Lalenkova pakte zilver met een tijd van 1.55,22. Haar landgenote Jekaterina Sjichova eindigde als derde in 1.55,31.

Melissa Wijfje belandde met een tijd van van 1.55,42 op de vierde plek. Joy Beune reed de zevende tijd (1.56,41).

Lotte van Beek kon in Thialf haar Europese titel, die ze twee jaar geleden verrassend veroverde in Kolomna, niet verdedigen. Ze wist zich bij de NK afstanden eind vorige maand in Heerenveen niet te plaatsen (dertiende).

Wüst ontbrak in januari 2018 bij de eerste editie van de EK afstanden in Rusland. Ze vond het toernooi destijds niet passen in haar voorbereiding op de Winterspelen van Pyeongchang 2018. In Zuid-Korea won de Brabantse olympisch goud op de 1500 meter.

Wüst moest eind vorige maand bij de NK afstanden haar Nederlandse titel op de schaatsmijl afstaan aan Wijfje. Het verschil tussen de twee rijdsters was miniem: 0,04 seconde. Volgens Wüst was haar onverwachte nederlaag op haar favoriete afstand het gevolg van wat concentratieproblemen. Tijdens de feestdagen kwam het gemis van haar in januari 2019 overleden vriendin en oud-schaatsster Paulien van Deutekom nog eens hard aan.

Wüst schreef eerder dit seizoen in het wereldbekercircuit al twee van de drie races op de 1500 meter op haar naam. ,,Deze Europese titel had ik nog niet, dus mede daarom ben ik er erg blij mee”, reageerde de 33-jarige kopvrouw van TalentNED bij de NOS. Wüst had na haar triomf amper tijd om bij te komen en de media even te woord te staan. Na haar huldiging kroop ze meteen weer op een hometrainer om zich voor te bereiden op de teamsprint later op de avond.

,,Ik train niet urenlang in de zomer op de fiets om nu wedstrijden over te slaan”, legde Wüst uit. ,,Zeker voor eigen publiek wil ik het altijd graag laten zien. De steun van het publiek in Thialf geeft me altijd een beetje extra energie dat ik soms nodig heb om te winnen. Deze race ging gelukkig al weer wat beter dan tijdens de NK. Alleen mijn opening was nog niet goed. Er is dus nog ruimte voor verbetering.”

