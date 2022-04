Xandra Velzeboer houdt stand en eindigt als derde op WK shorttrack, ook medailles op relay

Vertrek Jan Coopmans bij KNSB onvermijde­lijk: schaats­bonds­coach stond wel erg vaak in de vuurlinie

Dat de KNSB afscheid neemt van bondscoach Jan Coopmans komt voor niemand als een verrassing. Hij lag in aanloop naar de Winterspelen al maanden onder vuur en met name de ploegenachtervolging werd in Peking bij zowel de mannen als vrouwen een debacle.

31 maart