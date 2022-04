Xandra Velzeboer houdt stand op slotdag en eindigt als derde op WK shorttrack

Samenvatting schaatszondag Wereldbe­ker­fi­na­les in Thialf eindigen in stijl: Nederland op één en twee bij massastart vrouwen

Het schaatsseizoen zit erop. Vandaag werden in een uitverkocht Thialf de laatste meters verreden. Irene Schouten gaf de concurrentie wederom het nakijken door haar twee afstanden van vandaag te winnen. Ze was niet de enige die voor eigen publiek de winst in de wacht sleepte.

