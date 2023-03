Xandra Velzeboer, Suzanne Schulting én Selma Poutsma naar finale 500 meter

WK ShorttrackDe Nederlandse shorttracksters hebben bij de WK in Seoul alle drie de finale op de 500 meter gehaald. Xandra Velzeboer was verreweg de snelste in de eerste halve finale. Suzanne Schulting won de tweede halve finale, voor landgenote Selma Poutsma.