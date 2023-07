Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Scherpenzeel vandaag

Tien jaar geleden hield De Glind ermee op: ‘Een ons-kent-onsdorps­club met een ongeëven­aar­de sfeer’

Zaterdag was het tien jaar geleden dat SV De Glind werd opgeheven. Een terugloop aan leden deed de in 1970 opgerichte voetbalclub de das om. ,,We waren geen bierbuikelftal. We stapten het veld op om te winnen.”