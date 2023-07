Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Scherpenzeel vandaag

Familie in tranen, na 27 jaar iemand gestraft voor dood Mike: ‘Hij verdiende het niet om te worden afgeslacht’

De opluchting en de vreugde bij de nabestaanden waren groot na de uitspraak van de rechtbank: Dave L. (55) verdwijnt 16 jaar achter de tralies voor het doodschieten van de 26-jarige Mike Duif in 1996. ‘Het is een mooi vonnis’, reageerde zus Patty, in tranen. ‘Al krijgen we er Mike niet mee terug.’