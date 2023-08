Maakt het referendum over betaald parkeren een kans? Dan moeten circa 30.000 kiezers tegenstem­men

Amersfoorters mogen zich in november via een referendum uitspreken over het nieuwe parkeerbeleid. Dat is niet voor het eerst: in 1995 hield de gemeente ook een volksraadpleging, over ruimere openstelling van winkels op zondag. Toen viel de opkomst tegen. Nu wordt meer publiek verwacht omdat tegelijkertijd Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden.