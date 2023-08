Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Scherpenzeel vandaag

‘Veel mensen weten er nog weinig van’, maar dinsdag wordt in Amersfoort stilge­staan bij échte einde van de oorlog

Ze zijn ‘de meest westers georiënteerde oosterlingen en de meest oosters georiënteerde westerlingen’: Indische Nederlanders in Nederland. Amersfoort kent ongeveer vijfduizend mensen uit deze bevolkingsgroep, die na 1945 vaak berooid en tegen hun wil uit Nederlands-Indië, nu Indonesië, in Nederland terechtkwam. Voor hen is 15 augustus de belangrijkste dag van het jaar.