Helder weer in Scherpenzeel vandaag

Hotspota­lert! Dit proeflo­kaal opent einde zomer in Kwintelooi­j­en

Kom je maar wat graag in natuurgebied Kwintelooijen? Goed nieuws voor jou! Over een tijdje kun je na je wandeling of ritje op de mountainbike genieten van een stevige hap of borrel. Er opent een proeflokaal midden in het natuurgebied tussen Veenendaal en Rhenen. Lees hier alles over de nieuwe hotspot.