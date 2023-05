‘Iceman’ en sleutelspeler Eef van Riel van kampioen Scherpenzeel: ‘We zijn te goed voor dit niveau’

GOUDEN POLLEPEL Een ‘verscholen gastrono­misch paradijsje’ in een voormalige kerk: Brasserie Buut

Midden in Doorn, daar waar je je vrij waant van de razende buitenwereld, houdt zich een klein paradijsje verscholen. Buut is de naam. Zij biedt zieltjes zaligheid in de voormalige gereformeerde kerk. Ik kan het aantikken dan ook niet laten: buut vrij!