Is het geen plaatje? Ondanks corona lichte daling aantal tattooshops in Scherpenzeel

Drugsdea­ler op heterdaad betrapt, cocaïne en 80.000 euro in beslag genomen

Een 25-jarige Veenendaler is op heterdaad aangehouden omdat hij een grote hoeveelheid harddrugs en 80.000 euro contant geld in zijn bezit had. Hij zit vast op verdenking van handel in verdovende middelen.