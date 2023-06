Meer dan honderd leerlingen in Scherpenzeel wachten op uitslag eindexamen

Lang was het uit den boze, maar Utrechtse Heuvelrug gaat nu toch voor hoogbouw (en er zit haast achter)

Geen woontorens van twintig of meer verdiepingen. Daar gruwen ze van op de Heuvelrug. Maar gebouwen met maximaal zes woonlagen zijn bespreekbaar. Dat lost niet alleen het nijpende woningtekort deels op, maar bespaart ook veel groen. De gemeente moet wel haast maken, want de woningnood is hoog.