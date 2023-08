Nachtvlinders spotten populaire hobby: 169 soorten geteld in Scherpenzeel

Column Laatste voetbalkam­pi­oen­schap met 13 clubs had wat Jeroen betreft afgesloten mogen worden met dít cadeau

Het Amersfoorts Voetbalkampioenschap van 2023 zit er weer op. Veel toeschouwers, fraaie doelpunten en een paar mooie verrassingen. Wie er uiteindelijk met de winst vandoor is gegaan (ASC Nieuwland of Hoogland) leest u op een andere plek in deze krant. En wie weet was het wel een heel bijzondere editie…