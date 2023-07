Natuurgebiedje in Scherpenzeel walhalla voor vleermuis, ree en das: kijken kan alleen vanaf pad

Amersfoort zet belangrij­ke stap naar referendum over nieuwe parkeer­plan­nen: ‘Een historisch besluit’

‘Een historisch besluit’, volgens burgemeester Lucas Bolsius. De volledige Amersfoortse politiek stemde dinsdag in met het inleidende verzoek voor een referendum over de nieuwe parkeerplannen. De volksraadpleging is echter nog geen feit: daarvoor moeten in totaal 6150 Amersfoorters hun steun uitspreken door een krabbel te zetten.