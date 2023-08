Jan van Willige stelt zich kwetsbaar op na veranderin­gen bij GVVV: ‘Ik ben een gevoelige jongen’

Jan van Willige stelde zich na het 1-1 gelijkspel tegen De Treffers kwetsbaar op. De doelman van GVVV over het omgaan met veranderingen en strijden tegen de ondergrens. ,,Het fysieke gedeelte is allemaal in orde, het zit meer in het psychische deel.”