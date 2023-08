besmet drinkwater Ruim 500 liter water koken en tape op de kranen: zo houdt dit verzor­gings­huis in Doorn bewoners veilig

Emily Landwaart weet niet hoe snel zij naar haar werk moet gaan, als ze hoort van de drinkwaterbesmetting in Doorn. In het verzorgingshuis verzamelt ze razendsnel ‘alles waar een beetje water in past’ om zo veel mogelijk water te koken, in het holst van de nacht. ‘Als zoiets gebeurt, moet je handelen.’