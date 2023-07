Joske brak haar kuitbeen op een galoppe­rend paard, maar mag toch naar het EK: ‘Een overwin­ning op zich’

Een kuitbeenbreuk leek roet in het eten te gooien, maar dankzij een rap herstel is Joske van Koelen op tijd in vorm geraakt. De 29-jarige Amersfoortse maakt vandaag in het Zweedse Flynge haar debuut op het EK voltige. ,,Een plek in de top-15 is stiekem mijn doel.”