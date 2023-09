Schnitzels, biefstuk­ken, spareribs... dieven stelen álles uit restaurant: ‘Is het een keer mooi weer, krijg je dít’

Kratten Coca Cola, speciaalbier en schnitzels, biefstukken en spareribs: Dennis (49) en Corine van den Hoogen (38), eigenaren van Bistro Bij Corin in Barneveld, misten het zondagochtend allemaal. Hun zaak was in de nacht van zaterdag op zondag bestolen. ,,Heb je eindelijk mooi weer, is de voorraad weg.”