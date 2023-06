Vandaag kans op bewolkte dag in Scherpenzeel

interview Lenette, van tuinders­doch­ter tot academica: ‘Ik wilde niet op m’n 19de achter de kinderwa­gen lopen’

Is in Nederland iedereen gelijk, zoals ons wordt voorgehouden? Nee, stelt de Amersfoortse wetenschapper Lenette Schuijt. ,,We zeggen je en jou tegen de baas, maar daarmee verdoezelen we de klassenverschillen die er nog wel degelijk zijn. Daar is de afgelopen jaren te weinig aandacht voor geweest.”