Veensche Boys en Scherpenzeel komend seizoen in KNVB-beker

DE KWESTIE Eind aan stroom vervuilen­de bestelbus­jes in Amersfoort? ‘Onderne­mers op kosten jagen!’

Amersfoort wil snel een eind maken aan de stroom vervuilende bestelbusjes en vrachtwagens die iedere dag de winkels bevoorraden. Is het een goede zaak dat er drie jaar na het autoluw maken van de Amersfoortse binnenstad geen enkel benzinebusje door het stadshart mag crossen? Of jaagt de stad ondernemers, die net opkrabbelen uit de coronacrisis, op kosten? ‘Laat het zijn beloop, ooit is alles elektrisch.’