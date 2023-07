Voor Peter van de Groep (21) en Bryan Burgerhout (29) geldt precies hetzelfde: nieuwe club, nieuwe kansen

met video Woningcor­po­ra­tie biedt excuses aan en gaat - na 1,5 jaar - ingezakte vloer van Else en Joost repareren

De vloer van Else Hofma en Joost Bergman, die in anderhalf jaar tijd steeds verder wegzakte, wordt in de nabije toekomst gerepareerd. Dat heeft woningcorporatie De Alliantie desgevraagd laten weten. Hofma en Bergman deden eerder deze maand hun beklag over de verzakte vloer in hun woning aan de Gounodstraat in Amersfoort.